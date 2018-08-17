صورة من ناسا تكشف شخصية تلفزيونية شهيرة على سطح المريخ!

رصدت وكالة ناسا تركيبا جغرافيا مريخيا شبيها بشخصية تلفزيونية محبوبة لدى الأطفال، ضمن السلسلة الشهيرة "The Muppets".

وعرفت الدمية المتحركة المعروفة باسم "بيكر"، بأنها من أكثر الشخصيات هوسا بالعلم ضمن السلسلة التلفزيونية، وقد أظهرت لقطات رصدتها ناسا تكوينا في القطب الجنوبي للكوكب الأحمر، شبيها للغاية بهذه الشخصية الشهيرة.

Nasa releases incredible high-resolution image from Mars that bears a striking similarity to Beaker from The Muppets https://t.co/L7sh7Hwlkb — Daily Mail US (@DailyMail) August 16, 2018

والتقطت الصورة بواسطة "HiRISE"، وهي كاميرا فائقة الدقة اعتمدت لاستكشاف المريخ بالتفصيل منذ عام 2006.

وقد حصلت ناسا على الصورة هذا الأسبوع، وقام العلماء في مختبر القمر والكواكب في جامعة أريزونا بمشاركة الصورة على تويتر.

وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: "في حين أن العاصفة الترابية التي تجتاح الكوكب بأكمله قد حجبت الكثير من السطح، إلا أننا ما نزال قادرين على الحصول على بعض الصور الجديدة للمنطقة القطبية (247 كلم فوق السطح)".

HiPOD (13 August 2018): We’ll Always Have the South Pole



While the global dust storm has obscured much of the surface, we’ve still been able to get some good images of the polar region. (247 km above the surface)



NASA/JPL/University of Arizonahttps://t.co/s8XxC2dtyapic.twitter.com/Cp0rD02fuY — HiRISE (NASA) (@HiRISE) August 13, 2018

And today’s HiPOD offers up a nice dose of pareidolia as well!#CannotUnseepic.twitter.com/ZWtdfCCH3d — HiRISE (NASA) (@HiRISE) August 13, 2018

المصدر: ديلي ميل