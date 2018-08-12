ناسا تنجح في إطلاق مسبارها الخارق نحو الشمس

نجحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأحد، في إطلاق مسبار"Parker Solar Probe" الآلي نحو الشمس، الذي كان من المقرر إطلاقه أمس السبت، لكن تم تأجيله لأسباب تقنية.

وأقلع المسبار من قاعدة "كيب كانافيرال" في فلوريدا، وسيكون أول مركبة من صنع الإنسان تلامس هالة الشمس.

وسيمر المسبار في هذه الهالة 24 مرة على بعد حوالي 6.2 مليون كيلومتر من سطح الشمس، خلال مهمته التي تستمر سبع سنوات.

وأرجأت "ناسا" إطلاق مسبار "باركر سولار بروب" أمس السبت، بسبب مشكلة تقنية حدثت في اللحظة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتجه المسبار، الذي يصل وزنه حوالي 700 كيلوغرام، نحو الشمس ليدخل لأول مرة إلى الغلاف المحيط بها.

وقالت الوكالة إن المسبار محمي بطبقة قوية من الكربون يصل سمكها إلى 12 سنتيمترا تجعله يتحمل درجات من الحرارة والإشعاع لم يتحملها مسبار فضائي من قبل.

المصدر: وكالات