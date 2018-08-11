ناسا تؤجل إطلاق مسبار نحو الشمس لأسباب غامضة!

أجلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم السبت، إطلاق مسبار "Parker Solar Probe" الآلي نحو الشمس.

وكتبت ناسا على صفحتها في تويتر: "تم تأجيل إطلاق "Parker Solar Probe" صباح اليوم. وستجري محاولة جديدة لإطلاقه صباح الغد". أما أسباب نقل موعد إطلاق المركبة "Delta IV" التي تحمل المسبار على متنها من المطار الفضائي الواقع في رأس كانافيرال بولاية فلوريدا، فلا تزال غامضة.

ويأمل العلماء الأمريكيون بأن يقدم هذا المسبار المزود بأجهزة علمية حديثة، حال تنفيذ مهمته بنجاح، معلومات جديدة حول سير العمليات في الأجواء المحيطة بالشمس والتي تؤثر كثيرا على الحياة على الأرض. ومن المتوقع أن يقترب المسبار في نهاية بعثته التي ستستمر لمدة 8 سنوات، من الشمس لمسافة تقدر بنحو 6 ملايين كيلومتر. ولم تقترب أية مركبة فضائية من الشمس سابقا لمثل هذه المسافة الصغيرة بالنسبة للحسابات الفضائية. وتبلغ كلفة هذا المشروع 1,5 مليار دولار.

المصدر: تاس