 
مباشر

رائد ناسا يطالب بتحديد ماهية "كائن غريب" رصده في الفضاء!

الفضاء

رائد ناسا يطالب بتحديد ماهية
© @Space_Station / NASA
رائد ناسا يطالب بتحديد ماهية "كائن غريب" رصده في الفضاء!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kms8

شارك رائد وكالة ناسا الفضائية، ليلاند ملفين، تجربة غريبة شهدها في الفضاء، مع مراقبي الأجسام الفضائية الغريبة (UFO)، على موقع تويتر.

وقال ملفين إنه رأى كائنا شفافا "عضويا، شبيها بالكائنات الغريبة" يطفو في منطقة الشحن للمكوك الفضائي، ما دفعه للاتصال بزملائه على الأرض لمعرفة ماهية الجسم الغريب.

وأدلى رائد الفضاء بالاعتراف الأخير، عند الرد على سؤال طرحه حساب "UFO Sightings Daily" على تويتر، عما إذا كان قد رأى جسما غامضا في أي وقت مضى. وقال مهندس الفضاء واللاعب السابق في اتحاد كرة القدم الأمريكي، إنه لم يشاهد أي جسم غريب في الفضاء أو على الأرض، ولكنه رصد شيئا مريبا على متن المكوك الفضائي.

وأخبر قائد أرضي في ناسا، ملفين وشريكه، راندي بريسنيك، أن الكائن الغامض كان في الواقع جليدا ناجما عن خراطيم Freon.

وعندما سُئل ملفين عما إذا كان من المحتمل أن تكون ناسا قد "كذبت" بشأن الجليد، للحفاظ على هدوء الفريق وتركيزه على المكوك، أجاب بإيجاز: "لا أعتقد ذلك، ولكن لا أحد يعلم".

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. حدود غزة تشتعل بمواجهات جديدة.. أنباء عن 8 إصابات إحداها خطيرة برصاص إسرائيلي