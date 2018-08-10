رائد ناسا يطالب بتحديد ماهية "كائن غريب" رصده في الفضاء!

شارك رائد وكالة ناسا الفضائية، ليلاند ملفين، تجربة غريبة شهدها في الفضاء، مع مراقبي الأجسام الفضائية الغريبة (UFO)، على موقع تويتر.

وقال ملفين إنه رأى كائنا شفافا "عضويا، شبيها بالكائنات الغريبة" يطفو في منطقة الشحن للمكوك الفضائي، ما دفعه للاتصال بزملائه على الأرض لمعرفة ماهية الجسم الغريب.

وأدلى رائد الفضاء بالاعتراف الأخير، عند الرد على سؤال طرحه حساب "UFO Sightings Daily" على تويتر، عما إذا كان قد رأى جسما غامضا في أي وقت مضى. وقال مهندس الفضاء واللاعب السابق في اتحاد كرة القدم الأمريكي، إنه لم يشاهد أي جسم غريب في الفضاء أو على الأرض، ولكنه رصد شيئا مريبا على متن المكوك الفضائي.

I have not seen one in space or on the ground but thought I saw something organic/alien like floating out of the payload bay. @AstroKomrade and I called the ground to ask what it could be and it was ice that had broken off of the Freon hoses.Translucent, curved, organic looking👽 — Leland Melvin (@Astro_Flow) 4 августа 2018 г.

وأخبر قائد أرضي في ناسا، ملفين وشريكه، راندي بريسنيك، أن الكائن الغامض كان في الواقع جليدا ناجما عن خراطيم Freon.

Hmmm. Don’t think so but you never know. 🚀 — Leland Melvin (@Astro_Flow) 7 августа 2018 г.

وعندما سُئل ملفين عما إذا كان من المحتمل أن تكون ناسا قد "كذبت" بشأن الجليد، للحفاظ على هدوء الفريق وتركيزه على المكوك، أجاب بإيجاز: "لا أعتقد ذلك، ولكن لا أحد يعلم".

المصدر: RT