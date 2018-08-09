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تركيا تفتتح أول وكالة وطنية للفضاء

الفضاء

تركيا تفتتح أول وكالة وطنية للفضاء
You-Tube: Gevul News
صورة التقطت داخل مختبر تابع لوكالة الفضاء التركية.
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أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، أن بلاده ستفتتح أول وكالة وطنية للفضاء مع نهاية العام الجاري.

وأعرب الوزير عن نية تركيا العمل بسرعة على بناء العلاقات العلمية والتعاون مع الدول المتقدمة في مجال الفضاء. وفي الوقت نفسه، توقع الوزير أن تضيف الوكالة الجديدة في المستقبل القريب، المزيد من التنافس إلى سباق الفضاء الدولي. 

كما أضاف الوزير فارانك، قائلا: "نقوم بتأسيس وكالة الفضاء التركية بغرض تقوية وتعزيز صناعاتنا في مجال الطيران والفضاء، وكذلك تطوير البنى التحتية العلمية والموارد البشرية العاملة في تكنولوجيا الفضاء".

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وذكر الوزير أن تركيا بدأت العمل فعليا في تطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية مع بدايات القرن الجاري، ومن هذه الأقمار: "RASAT" و"GÖKTÜRK".

وتعهدت أنقرة منذ عام 2010، بإنشاء وكالة مستقلة للفضاء، إلا أن تنفيذ الخطة تأخر بسبب "محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، وكذلك بسبب تعقيدات إدارية أثناء طرح الفكرة على البرلمان"، حسب ما جاء في تصريحات المسؤولين الأتراك.

المصدر: RT

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