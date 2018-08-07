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"فالكون-9" إلى الفضاء حاملا قمر "ميراه بوتيه"

الفضاء

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أعلنت شركة سبيس إكس أنها أطلقت صاروخ الشحن "فالكون-9"، اليوم الثلاثاء، وعلى متنه القمر الاصطناعي الإندونيسي "ميراه بوتيه" للبث التلفزيوني.

وأطلق الصاروخ الساعة 8:18 بتوقيت موسكو من قاعدة كيب كانافيرال، حيث أعيد لأول مرة استخدام المرحلة الأولى المحسنة من فالكون 9، بلوك 5، والتي استخدمت في شهر مايو الماضي.

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وأطلق القمر الاصطناعي الإندونيسي لحساب شركة Telkom Indonesia، وقد أنتجته شركة SSL الأمريكية، ليحل مكان القمر السابق Telkom 1 الذي تعطل السنة الماضية.

ومن المفترض أن يستخدم هذا القمر للبث التلفزيوني في إندونيسيا والهند والبلدان المجاورة في جنوب وجنوب شرق آسيا. وتأمل الشركة أن يعمل القمر الجديد مدة 16 سنة.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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