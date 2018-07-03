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فالكون 9 يرسم مشهدا مثيرا في السماء بعد إطلاقه

الفضاء

فالكون 9 يرسم مشهدا مثيرا في السماء بعد إطلاقه
Instagram@spacex
صاروخ فالكون 9
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خلّف صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبيس إكس، مشهدا مثيرا أثناء انطلاقه نحو الفضاء عبر سماء "سبيس كوست" في فلوريدا، فجر الجمعة 29 يونيو الماضي.

ويحدث تأثير الشفق الذي شوهد لدى إطلاق فالكون 9 نحو الفضاء، عندما ينطلق الصاروخ قبل شروق الشمس بوقت قصير، أو بعد غروبها بوقت قصير أيضا، حيث تضاء المركبة بأشعة الشمس بعد فترة قصيرة من الانطلاق نحو الفضاء، ومن ثم يتضاعف الضوء ليأخذ شكل دمعة في الغلاف الجوي العلوي.

وانطلق الصاروخ البالغ طوله 65 مترا، الساعة 09:42 بتوقيت غرينيتش من "كيب كانافيرال"، حاملا معه مركبة دراغون إلى المدار، في رحلة نحو محطة الفضاء الدولية.

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وحملت كبسولة دراغون نحو 2700 كيلوغراما من الإمدادات ومختلف الأجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية، إلى جانب مساعد آلي مصمم لمساعدة طاقم المحطة، وأداة لمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، مصممة بهدف دراسة صحة النبات والإجهاد.

المصدر: spaceflightnow

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