فالكون 9 يرسم مشهدا مثيرا في السماء بعد إطلاقه

خلّف صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبيس إكس، مشهدا مثيرا أثناء انطلاقه نحو الفضاء عبر سماء "سبيس كوست" في فلوريدا، فجر الجمعة 29 يونيو الماضي.

ويحدث تأثير الشفق الذي شوهد لدى إطلاق فالكون 9 نحو الفضاء، عندما ينطلق الصاروخ قبل شروق الشمس بوقت قصير، أو بعد غروبها بوقت قصير أيضا، حيث تضاء المركبة بأشعة الشمس بعد فترة قصيرة من الانطلاق نحو الفضاء، ومن ثم يتضاعف الضوء ليأخذ شكل دمعة في الغلاف الجوي العلوي.

وانطلق الصاروخ البالغ طوله 65 مترا، الساعة 09:42 بتوقيت غرينيتش من "كيب كانافيرال"، حاملا معه مركبة دراغون إلى المدار، في رحلة نحو محطة الفضاء الدولية.

More photos of today’s Falcon 9 launch of Dragon to the @Space_Station → https://t.co/095WHX44BXpic.twitter.com/7sSyipmfSf — SpaceX (@SpaceX) June 29, 2018

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وحملت كبسولة دراغون نحو 2700 كيلوغراما من الإمدادات ومختلف الأجهزة اللازمة لإجراء التجارب العلمية، إلى جانب مساعد آلي مصمم لمساعدة طاقم المحطة، وأداة لمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، مصممة بهدف دراسة صحة النبات والإجهاد.

المصدر: spaceflightnow