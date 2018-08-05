"روس كوسموس" تعلن عن رواد فضائها الجدد

أكد المتحدث باسم وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، فلاديمير أوستيمينكو، أن الوكالة ستعلن قريبا عن أسماء الذين اختارتهم مؤخرا لينضموا إلى مجموعة رواد الفضاء التابعين لها.

وقال المتحدث: "لا أستطيع الإفصاح حاليا عن الأسماء، لكنني أستطيع أن أؤكد أن الوكالة ستصدر بيانا بهذا الخصوص قريبا. لقد أجلنا موعد الإعلان عدة مرات، كان من المقرر أن نفعل ذلك في 5 يوليو الفائت، ثم تأخر الموعد إلى العاشر من الشهر نفسه، والآن إلى أغسطس".

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وأشار أوستيمينكو إلى أن أكثر من 10 متقدمين من أصل 420، اجتازوا اختبارات القبول بنجاح، وسينضمون إلى صفوف "روس كوسموس".

يذكر أن "روس كوسموس" أعلنت عن بدء قبول الطلبات للراغبين بالانضمام إلى الدفعة الـ17 من رواد فضائها في مارس العام الفائت، ووضعت بضع شروط للانتساب، كأن يكون المتقدمون من المواطنين الروس حملة الشهادات العليا كشهادات الهندسة أو العلوم الطبية والفيزيائية أو غيرها، وألا تزيد أعمارهم عن 35 عاما.

المصدر: نوفوستي