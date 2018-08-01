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روسيا وكازاخستان تتعاونان لإنتاج صاروخ فضائي فائق الثقل

الفضاء

روسيا وكازاخستان تتعاونان لإنتاج صاروخ فضائي فائق الثقل
visualrian.ru/evgeny beyatov
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أكدت الوكالة الوطنية لشؤون الفضاء في كازاخستان أن بلادها ستتعاون مع روسيا لبناء صاروخ فضائي فائق الثقل.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "لقد حددت روسيا وكازاخستان مفاهيم التعاون الأساسية لتطوير مشاريع مشتركة في مجال الفضاء.. نحن عازمون مع الروس على تطوير صاروخ فضائي جديد فائق الثقل".

visualrian.ru/Ramil sidikov
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وألمح البيان أيضا إلى أن البلدين عازمان أيضا على تطوير صواريخ فضائية خفيفة مخصصة لإطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة، كما سيوسعان تعاونهما في مجال تقنيات إطلاق المركبات الفضائية من قاعدة بايكونور".

يذكر أن روسيا كانت قد صرحت مؤخرا بأنها تعمل على تطوير صاروخ فضائي فائق الثقل، سيستخدم في الرحلات الفضائية المتوجهة نحو القمر والمريخ.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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