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علماء سيبيريا يبتكرون مادة تنقي الهواء داخل الأجهزة الفضائية

الفضاء

علماء سيبيريا يبتكرون مادة تنقي الهواء داخل الأجهزة الفضائية
NASA via AP
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ابتكر العلماء في معهد التحفيز الكيميائي لدى فرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا مادة تستخدم لتنقية الهواء في المنشآت محكمة الإغلاق والأجهزة الفضائية بصورة خاصة.

وقالت مجلة "علم سيبيريا" الروسية إن المادة المحفزة قائمة على أساس ثاني أكسيد التيتانيوم، مضيفة أنها تتميز بسرعة فائقة في تنقية الجو.

وأوضحت المجلة أن ثاني أكسيد التيتانيوم يستخدم في صناعات التجميل والمواد الغذائية والأصباغ كخضاب أبيض. ويمتلك هذا التركيب الكيميائي أيضا قدرة على أكسدة المواد الضارة بتأثير الأشعة فوق البنفسجية.

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وجاء في بيان أصدره المعهد الروسي أن التركيبات التي ابتكرها علماء المعهد قادرة على امتصاص كميات هائلة من المواد الضارة بسرعة، وتحليلها فيما بعد بتأثير الأوكسيجين والأشعة فوق البنفسجية إلى ثاني أكسيد الكربون والماء، كمادتين آمنتين بالنسبة للإنسان.

المصدر: تاس

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