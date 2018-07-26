 
مباشر

إطلاق "فالكون-9" وعلى متنه 10 أقمار اصطناعية

الفضاء

إطلاق
Globallookpress Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
صاروخ فالكون 9 يحمل إلى الفضاء 10 أقمار اصطناعية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkf2

انطلق صاروخ الشحن "فالكون-9" إلى الفضاء وهو يحمل 10 أقمار اصطناعية للاتصالات، وهبطت المرحلة الأولى من الصاروخ على المنصة المخصصة بنجاح.

وتمت عملية الإطلاق الساعة 14:39 (بتوقيت موسكو)، يوم الأربعاء 25 يوليو الجاري، من مطار فاندنبرغ الفضائي بولاية كاليفورنيا. وحمل الصاروخ 10 أقمار اتصالات من طراز Iridium NEXT، والتي ستحل مكان أقمار الجيل السابق من هذا النوع. وبهذا الإطلاق، يبلغ عدد الأقمار الاصطناعية العاملة 65 قمرا من مجموع 75 يفترض إطلاقها.

وعادت المرحلة الأولى للصاروخ إلى الأرض وهبطت على المنصة المخصصة، ليتم استخدامها ثانية في إطلاق صاروخ آخر.

إقرأ المزيد
صاروخ فالكون 9 فالكون 9 يرسم مشهدا مثيرا في السماء بعد إطلاقه

وخططت شركة سبيس إكس لالتقاط رأس الصاروخ المخروطي باستخدام شبكة خاصة على سفينة مستر ستيفن "Mr. Steven"، وكانت الشركة قد فشلت في محاولتين سابقتين لالتقاط هذا الجزء من الصاروخ، وسقط في المحيط الهادئ بالقرب من السفينة.

ولم يعرف بعد فيما إذا كانت الشركة قد نجحت في التقاط هذا المخروط في ظل ظروف جوية غير مواتية.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تصوت لأفضل لاعب في العالم؟