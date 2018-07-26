إطلاق "فالكون-9" وعلى متنه 10 أقمار اصطناعية

انطلق صاروخ الشحن "فالكون-9" إلى الفضاء وهو يحمل 10 أقمار اصطناعية للاتصالات، وهبطت المرحلة الأولى من الصاروخ على المنصة المخصصة بنجاح.

وتمت عملية الإطلاق الساعة 14:39 (بتوقيت موسكو)، يوم الأربعاء 25 يوليو الجاري، من مطار فاندنبرغ الفضائي بولاية كاليفورنيا. وحمل الصاروخ 10 أقمار اتصالات من طراز Iridium NEXT، والتي ستحل مكان أقمار الجيل السابق من هذا النوع. وبهذا الإطلاق، يبلغ عدد الأقمار الاصطناعية العاملة 65 قمرا من مجموع 75 يفترض إطلاقها.

وعادت المرحلة الأولى للصاروخ إلى الأرض وهبطت على المنصة المخصصة، ليتم استخدامها ثانية في إطلاق صاروخ آخر.

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وخططت شركة سبيس إكس لالتقاط رأس الصاروخ المخروطي باستخدام شبكة خاصة على سفينة مستر ستيفن "Mr. Steven"، وكانت الشركة قد فشلت في محاولتين سابقتين لالتقاط هذا الجزء من الصاروخ، وسقط في المحيط الهادئ بالقرب من السفينة.

ولم يعرف بعد فيما إذا كانت الشركة قد نجحت في التقاط هذا المخروط في ظل ظروف جوية غير مواتية.

المصدر: نوفوستي