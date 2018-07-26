"ناسا" تنشر صورة سحب غريبة على كوكب المشتري

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة لسحب "عالية الارتفاع" غريبة على الحزام الشمالي المعتدل لكوكب المشتري.

والتقطت المركبة الفضائية "جونو" الصورة عن مسافة بلغت 6200 كيلومتر.

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وحاول العلماء خلال فترة طويلة معرفة مدى عمق الدوامات التي تدخل ضمن الحزام الشمالي المعتدل للكوكب، حيث تكون صورا معقدة غريبة الشكل. وقد بينت الصور التي التقطت بواسطة جونو أن بنية الغيوم تدخل في الغلاف الجوي إلى عمق يبلغ حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر.

يذكر أن المركبة جونو أطلقت، في 5 أغسطس عام 2011، لدراسة كوكب المشتري. وفي يوليو 2016 وصلت إلى مدارها المقرر. ومن مهام المركبة دراسة قوة الجاذبية والمجال المغناطيسي للكوكب، وكذلك التأكد من وجود نواة صلبة له.