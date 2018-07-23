إطلاق صاروخ فالكون 9 حاملا قمرا اصطناعيا كنديا

انطلق صاروخ فالكون 9 من مطار كيب كانفيرال الفضائي بولاية فلوريدا الأمريكية، وعلى متنه القمر الاصطناعي الكندي Telstar 19 Vantage.

وأطلق الصاروخ الساعة 8:50 بتوقيت موسكو، يوم الأحد 22 يوليو الجاري، وهو يحمل القمر الاصطناعي الكندي لشركة Telesat، المخصص للاتصالات في الأمريكتين الشمالية والجنوبية وتوفير شبكة WiFi للمسافرين جوا فوق شمال المحيط الأطلسي. ومن المتوقع أن يعمل هذا القمر حوالي 15 سنة في مدار حول الأرض.

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والقمر من انتاج شركة Space Systems Loral، ويبلغ وزنه أكثر من 7 أطنان. ووفقا لموقع Space Flight Now، يعد أثقل قمر اصطناعي يطلق إلى الفضاء حتى الآن.

واستخدمت شركة سبيس إكس أحدث وأقوى مرحلة أولى في إطلاق الصاروخ فالكون 9 بلوك 5، الذي يعد، بحسب المصممين، أقوى من سابقيه، ويسمح بإعادة تأهيل المرحلة الأولى للاستخدام ثانية خلال فترة قصيرة.

ويذكر أن أول إطلاق لصاروخ فالكون 9 بلوك 5، جرى في شهر مايو الماضي، وكان على المرحلة الأولى بعد انفصالها عن الصاروخ الهبوط على بارجة في المحيط الأطلسي، حيث تعمل سبيس إكس على ابتكار تكنولوجيا تسمح باستخدام المرحلة الأولى عدة مرات بهدف تخفيض كلفة الإطلاق.

المصدر: نوفوستي