تحطم وحدة التعجيل المركزية لفالكون الثقيل

تحطمت وحدة التعجيل المركزية لصاروخ فالكون الثقيل، في حين هبطت وحدتا التعجيل الجانبيتان عموديا بسلام.

ونقلت صحيفة "ذي فيرج" ما صرحت به شركة "سبيس إكس" بأن محركا واحدا فقط اشتغل من أصل ثلاثة، ما تسبب في سقوط وحدة التعجيل المركزية في البحر بسرعة 480 كيلومترا في الساعة، في حين كان مخططا لهبوطها على القاعدة الخاصة في المحيط الأطلسي.

إقرأ المزيد

أما وحدتا التعجيل الجانبيتان فقد هبطتا عموديا بسلام على مقربة من المطار الفضائي في راس كانافيرال بولاية فلوريدا.

ويذكر أن المرحلة الأولى لصاروخ فالكون الثقيل الذي أطلق، يوم 6 فبراير الجاري، مزودة بـ 9 محركات ميرلين "Merlin" تعمل بالوقود السائل، لوحدات التعجيل الثلاث: المركزية والجانبيتين.

المصدر: نوفوستي

كامل توما