عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض!

أعلن خبراء الفلك أن عاصفة مغناطيسية شديدة بقوة درجة واحدة، ستضرب الأرض، صباح يوم الثلاثاء 24 يوليو الجاري، في ظاهرة لم تشهدها الأرض منذ أشهر.

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وأوضح الخبراء في المختبر الروسي لفلك الأشعة السينية والشمس أن العاصفة ستبدأ الثلاثاء 24 يوليو الجاري، الساعة الثالثة صباحا بتوقيت موسكو.

ومن المفترض أن يستمر تأثير العاصفة واضطرابات الحقل المغناطيسي للأرض لغاية، الأربعاء 25 يوليو.

يذكر أن أشد العواصف المغناطيسية ضربت الأرض، في مارس الماضي، حيث قُدرت شدتها بدرجتين. ويتوقع ألا تؤثر الشمس على الحقل المغناطيسي للأرض، حتى 17 أغسطس المقبل.

المصدر: لايف. رو