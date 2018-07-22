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الصين تعمل على ابتكار "الإسعاف الفضائي"

الفضاء

الصين تعمل على ابتكار
Globallookpress Xinhua/ZUMAPRESS.com
الصين تصمم جهاز لدعم الأقمار الاصطناعية
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يعمل علماء صينيون على تصميم جهاز فضائي لدعم الأقمار الاصطناعية التي نفد وقودها، لإمكانية تمديد خدمتها.

وتفيد صحيفة "كيجي جيباو"، بأن الوقود هو العامل الأهم في تحديد عمر الأقمار الاصطناعية العاملة في الفضاء، حيث تسعى معظم البلدان إلى ابتكار وتصميم أجهزة لدعم هذه الأقمار، وإطالة مدة خدمتها.

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ولهذا الغرض، يعمل علماء المؤسسة الصينية للعلوم والصناعات الفضائية على تصميم جهاز يمكنه أن يلتحق بالقمر الاصطناعي أثناء دورانه، ويلتحم به في مداره المحدد.

وبحسب كبير المصممين هو دي، فإن المشروع الصيني هو الأكثر فعالية، وسوف يؤخّر "تقاعد" القمر الاصطناعي، وأطلق عليه في المختبر "الإسعاف الفضائي"، وسيستغرق تصميمه وإنتاجه عامين.

المصدر: نوفوستي

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