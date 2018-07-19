إسرائيل ترسل ثاني روادها إلى الفضاء

نشرت صحيفة "Newsru.co.il" الإلكترونية أن إسرائيل تنوي إرسال رائدها الثاني إلى الفضاء، حيث كشف عن ذلك برنامج زيارة رئيس وكالة "ناسا" جيم برايدنستاين لإسرائيل.

وأفادت الصحيفة بأن رئيس ناسا التقى وزير العلم الإسرائيلي، أوفير أكونيس، والمسؤولين في إدارة وكالة الفضاء الإسرائيلية، مضيفة أنه يخطط لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الفضاء والبحوث العلمية بين ناسا وإسرائيل، حيث تنوي الأخيرة، طرح مسألة إرسال رائد الفضاء الإسرائيلي الثاني إلى الفضاء.

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ويرى المحللون في الصحف الإسرائيلية أن اهتمام الأمريكيين بالبرامج الفضائية الإسرائيلية ارتفع بعد إعلان تقدمت به مؤخرا شركة "SpaceIL" الإسرائيلية، عن استعدادها لإطلاق مسبار إلى القمر بصاروخ "فالكون" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

يذكر أن رائد الفضاء الإسرائيلي الأول، إيلون رامون، لقي مصرعه عند تحطم مكوك "كولومبيا" الأمريكي أثناء عودته إلى الأرض، عام 2003.

المصدر: نوفوستي