اختيار موقع أول قاعدة فضاء بريطانية

وقع الاختيار على منطقة نائية وشاسعة على الساحل الاسكتلندي الشمالي كأنسب موقع لإنشاء أول قاعدة فضائية في المملكة المتحدة.

واختيرت منطقة "Sutherland" بالتحديد لكي تكون مهدا للقاعدة التي سيبدأ إطلاق الأقمار الاصطناعية منها، بحلول عام 2020.

وفوضت وكالة الفضاء البريطانية شركة "HIE" لبناء وتطوير المنشأة الفضائية الجديدة، وستتعاون الشركة بدورها مع عملاقة الفضاء الأمريكية، "لوكهيد مارتن".

(Google Maps)

وتنوي "لوكهيد مارتن" جلب صاروخ "إلكترون" المتطور إلى اسكتلندا، والذي بدأ استخدامه في إطلاق الأقمار الاصطناعية من نيوزيلندا. كما تخطط الشركة الأمريكية لتعديل "إلكترون" بنسخة بريطانية جديدة، تشتمل على محرك إطلاق مطور يصنع محليا في معامل بريطانيا.

وعبرت الوكالة عن ضرورة وأهمية المشروع في تحقيق استفادة اقتصادية أكبر للمملكة المتحدة في سباق الفضاء الدولي. وبالرغم من اشتهار بريطانيا بصناعة الأقمار الاصطناعية، إلا أنه يتوجب الآن بدء إطلاقها محليا إلى الفضاء.

المصدر: BBC News + Google Maps