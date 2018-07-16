مركبة "Cygnus" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

انفصلت مركبة الشحن الأمريكية "Cygnus" عن المحطة الفضائية الدولية، اليوم الاثنين الساعة 15:37 بتوقيت موسكو، بواسطة الذراع الميكانيكي Canadarm2.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن المركبة ستبقى في مدارها إلى 30 يوليو الجاري، ومن ثم تحترق في طبقات الغلاف الجوي العليا للأرض فوق المحيط الهادئ.

إقرأ المزيد

يذكر أن مركبة "Cygnus" كانت قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية، في 24 مايو الماضي، وعلى متنها بضعة أطنان من المواد المختلفة المستخدمة في التجارب العلمية، ولوازم ومواد غذائية لرواد الفضاء، كما اسخدمت لأول مرة في تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي