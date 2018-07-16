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وكالة ناسا تنشر صورة "عناكب المريخ"

الفضاء

وكالة ناسا تنشر صورة
NASA
صورة "عناكب المريخ"
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة لظاهرة غريبة على سطح المريخ، تظهر معالم جغرافية تحاكي شكل "العناكب".

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والتقطت الصورة مركبة "Mars Reconnaissance Orbiter" الفضائية المدارية المخصصة لاستكشاف المريخ. وفسر علماء الفلك تلك الظاهرة باختراق غاز ثاني أوكسيد الكربون لطبقة الجليد في القطب الجنوبي للمريخ مع قدوم ربيع الكوكب، وينبعث الغاز إلى الجو، ويتراكم غبار داكن اللون حول الثقوب التي انبعث منها الغاز.

ونتيجة لهذه العملية، تنتشر على سطح الكوكب الأحمر حفر يشبهها العلماء بالعناكب السوداء على سطح شبكة عنكبوتية جليدية بيضاء.   

المصدر: نوفوستي

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