للمرة الثانية.. روسيا تنفذ عملية الالتحام الفضائي السريع!

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن نيتها إرسال مركبة شحن جديدة من المقرر أن تصل إلى المحطة الفضائية الدولية وتلتحم فيها بسرعة قياسية.

وأوضحت الوكالة أن عملية إطلاق مركبة الشحن "بروغريس إم إس-10" من المفترض أن تجري، في 31 أكتوبر المقبل، على متن صاروخ سويوز الروسي الذي سينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.

ويتوقع الخبراء أن تتم عملية التحام المركبة بالمحطة الفضائية في وقت قياسي (3.5 ساعة) فقط من بدء انطلاقها، ليصبح هذا السيناريو أسرع عملية التحام فضائي في تاريخ المحطة.

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يذكر أن "بروغريس إم إس-09" التي أطلقتها روسيا مؤخرا، حطمت هي الأخرى رقما قياسيا في عملية الالتحام، بعد أن تمت العملية في 3 ساعات و39 دقيقة فقط، مع العلم أنها كانت تستغرق 5 ساعات و40 دقيقة تقريبا في أسرع الأحوال.

المصدر: لايف. رو