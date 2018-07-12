اكتشاف جسم غريب على سطح المريخ!

اكتشف مسبار كريوسيتي جسما غريبا على سطح المريخ، لم يتمكن الخبراء حتى الآن من تحديد مصدره بدقة.

وأطلق الباحثون في مركز بحوث الفلك بولاية أريزونا على هذا الجسم اسم "البيضة الفضائية". وبحسب النتائج الأولية لدراسته، يرى العلماء أنه نيزك يتكون من النيكل والحديد. وسبق أن اكتشف المسبار نيازك أخرى على سطح المريخ، إلا أن هذا يختلف عن غيره بسطح أملس كأنه مصقول.

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ويؤكد العلماء على أن الغلاف الجوي للمريخ ساعد في الحفاظ على الشكل الأصلي للنيزك، لأنه لا يحتوي على الأوكسيجين وبخار الماء، أي أن النيزك لا يصدأ ويمكن أن يبقى على حاله آلاف السنين.

ولم تمنع نتائج العلماء أنصار نظرية المؤامرة من الاعتقاد بأن المسبار عثر على "قطعة أثرية لحضارة غير أرضية".

المصدر: رامبلر