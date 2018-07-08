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ناسا ترسل مسبارا نحو الشمس

الفضاء

ناسا ترسل مسبارا نحو الشمس
youtube/NASA Goddard
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ذكر موقع ديلي ميل أن ناسا تنوي إطلاق مسبار متطور باتجاه الشمس قبل نهاية العام الجاري.

ووفقا للموقع فإن "مسبار Parker Solar Probe سيطلق من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية الأمريكية على متن الصاروخ Delta IV Heavy، في أغسطس العام الجاري، وبعد بلوغه المدار المطلوب في الجو، ووصوله لسرعة 700 ألف كلم/ ساعة سيتجه نحو الشمس".

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ومن المفترض أن يبدأ هذا المسبار بإرسال البيانات إلى الأرض مع حلول العام 2024، ويستمر بالعمل في الفضاء لمدة 7 سنوات متواصلة أو أكثر.

والهدف الأساسي من إرساله هو جمع المعلومات عن الشمس ومحيطها، ومساعدة العلماء على فهم تأثيرات العواصف الكهرومغناطيسية على كوكبنا وباقي الكواكب في المجرة.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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