"روس كوسموس" تعدل برنامجها الفضائي

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية عن نيتها إدخال تعديلات على برنامجها الفضائي المقترح ما بين عامي 2016 و2025.

ويأتي هذا الإعلان بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوكالة، دميتري روغوزين، أواخر يونيو الفائت، والتي أشار فيها إلى أن "روس كوسموس" تدرس العودة عن قرارات كانت قد اتخذتها سابقا بإطلاق جميع الصواريخ الروسية من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، بدلا من قاعدة "بايكونور"، وأوضح أن بلاده لن تستغني عن "بايكونور" حاليا.

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كما نوه روغوزين إلى أن برنامج "روس كوسموس" المقترح سابقا لعملها ما بين عامي 2016-2025 سيشهد بعض التغيرات فيما يتعلق بإنتاج صواريخ "سويوز-5"، وربما استبدالها بصواريخ "أنغارا"، بالإضافة إلى أن الوكالة تدرس إنتاج صواريخ جديدة تعمل بوقود الميثان.

وأشار روغوزين أيضا إلى أن الخبراء في الوكالة يتحضرون حاليا لإطلاق 3 صواريخ جديدة من نوع"سويوز إس تي" إلى الفضاء، جميعها ستطلق هذا العام من مطار كورو الفضائي الفرنسي على المحيط الأطلسي، لتحمل إلى المدارات الفضائية أقمارا اصطناعية أوروبية.

المصدر: نوفوستي