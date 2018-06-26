3 صواريخ "سويوز" جديدة تنطلق إلى الفضاء هذا العام

أعلنت وكالة روس كوسموس أن 3 صواريخ فضائية من نوع "سويوز إس تي" روسية الصنع ستطلق إلى الفضاء، قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الوكالة أن تلك الصواريخ ستطلق من مطار كورو الفضائي الفرنسي على المحيط الأطلسي، لتحمل إلى المدارات الفضائية أقمارا اصطناعية أوروبية.

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ومن المفترض أن يجري أول إطلاق، في 6 أكتوبر المقبل، ليحمل "سويوز" إلى الفضاء قمر "MetОp-С" الأوروبي المخصص لدراسة الأحوال الجوية. كما من المفترض أن تجري في نوفمبر عملية إطلاق أخرى لنقل مركبة "CSG-1" الإيطالية إلى الفضاء.

أما عملية الإطلاق الثالثة فستخصص لحمل أقمار اصطناعية صغيرة تابعة لمنظومة "OneWeb" إلى الفضاء، وهذه الأقمار ستعمل ضمن منظومة متكاملة لتزويد الأرض بالإنترنت عالي السرعة.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر