ملياردير روسي يمول مشروع إرسال مسابير نانو إلى النجوم

كشف الأكاديمي الروسي، روالد سوغدييف، عن تمويل الملياردير الروسي، يوري ميلنر، لمشروع يقضي بإرسال مسابير نانو إلى نجوم خارج نظامنا الشمسي.

وأوضح سوغدييف في حديث لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية أن ميلنر أعلن منذ عامين عن نيته تمويل هذا المشروع. وأوضح أنه من المفترض أن يرسل جهاز ليزر منصوب على الأرض شعاعا قويا جدا وموجها نحو مسبار نانو لدفعه بسرعات هائلة غير مسبوقة تقترب من سرعة الضوء. ويفترض أن يزود المسبار بمرآة أو مظلة خفيفة لاستقبال شعاع الليزر.

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وقال سوغدييف إن ميلنر كان أول من استثمر في هذا المشروع، ثم ساهم فيه أيضا رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ. أما ستيفن هوكينغ، فتولى قبل موته إدارة هذا المشروع الفضائي النجمي.

وأعرب الأكاديمي عن رغبته في تطبيق تلك التكنولوجيا أولا داخل المنظومة الشمسية، قبل أن تنطلق مسابير النانو إلى نجوم أخرى.

يذكر أن روالد سوغدييف، المقيم حاليا في الولايات المتحدة، ترأس معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم السوفيتية أعوام 1973-1988.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس