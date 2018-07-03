الكشف عن الأصول السرية للكويكبات التي تسبح قرب الأرض

أظهرت دراسة حديثة أن معظم الكويكبات التي كانت تحلق فوق الأرض جاءت من عدد صغير نسبيا من الكواكب التي انفصلت عن النظام الشمسي.

ويظهر بحث جديد أن ما لا يقل عن 85% من الأجرام في حزام الكويكبات الداخلي الذي يتكون من 200 ألف جسم، تأتي من خمسة أو ستة كواكب صغيرة قديمة.

إقرأ المزيد

وانقسمت تلك الكواكب وانفصلت عن حزام الكويكبات الموجود الآن في نظامنا الشمسي، ومن حين لآخر، تطير إحدى تلك الصخور نحو الأرض.

ويشعر العلماء بالقلق من عثور إحدى هذه الصخور الكبيرة على طريقها في النهاية نحو الأرض، ما سيتسبب بأضرار بالغة للكوكب.

وقال الباحثون إن النتائج الجديدة التي نشرت في دورية "Nature Astronomy"، يمكن أن تساعد في فهم طبيعة النيازك والكويكبات الخطرة.

وقال ستانلي ديرموت، المعد الرئيسي للبحث، وعالم الفلكي النظري في جامعة فلوريدا: "هذه الأجسام الكبيرة التي تقوم برحلة خاطفة إلى الأرض، تجعلنا قلقين للغاية بشأن عددها وأنواع المواد التي تحملها".

وأضاف ديرموت: "إذا توجه أحدها نحو الأرض، وأردنا تحويل وجهته، فنحن بحاجة إلى معرفة طبيعته".

المصدر: إنديبندنت