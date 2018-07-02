رصد ولادة كوكب لأول مرة على الإطلاق (صورة)

رصد علماء الفلك كوكبا حديثا يتشكل لأول مرة على الإطلاق، يمكن أن يساعد في فهم كيفية تشكيل الكواكب بتفاصيل غير مسبوقة.

والتُقطت صورة ولادة الكوكب باستخدام التلسكوب الضخم التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)، حيث تقدم رؤية غير مسبوقة لتشكل الكواكب.

وحتى الآن، عادة ما يخفي "حجاب" الغبار عملية تكوين الكواكب. ولكن علماء الفلك تمكنوا، بقيادة معهد ماكس بلانك الفلكي، من التقاط صورة واضحة لكوكب يخترق "القرص" الذي يشكله.

وتُظهر الصور كوكبا "شابا" أطلق عليه اسم "PDS 70b"، يخترق طريقه عبر مادة تكوين الكوكب المحيطة بالنجم حديث الولادة. ويمكن رؤيته كضوء ساطع على يمين الجزء الأسود في منتصف الصورة.

ESO/A. Müller et al

ويدور الكوكب على بعد 3 مليارات كم تقريبا من النجم المركزي، وهي المسافة نفسها التي تفصل أورانوس عن الشمس.

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وتتشكل المنطقة المظلمة التي يمكن رؤيتها في منتصف الصورة، بسبب قناع يحجب الضوء من النجم المركزي، ويسمح لعلماء الفلك بالكشف عن قرص الكوكب الغريب.

وبهذا الصدد، قالت ميريام كيبلر، التي قادت فريق البحث، إن "هذه الأقراص حول النجوم الشابة هي مكان (ميلاد) الكواكب، ولكن حتى الآن، لم تظهر سوى حفنة من الملاحظات لولادة الكواكب الفتية".

ومن المرجح أن يكون "PDS 70b" بمثابة اختبار مفيد للنظريات حول كيفية وجود الكواكب. كما سيكون علماء الفلك قادرين على استكشاف الخصائص الجوية والفيزيائية ومقارنتها مع الكيفية التي يتوقع أن تتشكل بها الكواكب.

المصدر: إنديبندنت