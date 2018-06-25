نحن الحياة الذكية الوحيدة في الكون!

عملت دراسة جديدة لعلماء من جامعة أوكسفورد على إيجاد إجابة للسؤال عن احتمال وجود حياة ذكية في مكان آخر من الكون، ولماذا لم نعثر عليها حتى الآن إذا كانت موجودة بالفعل؟

وكشف العلماء من معهد مستقبل الإنسانية أننا ربما نكون الحضارة المتقدمة الوحيدة في الكون، على الرغم من أنهم لا يستطيعون تأكيد ذلك.

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وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد أن أدركوا أن "مفارقة فيرمي" Fermi Paradox ونظرياته حول الكائنات الفضائية، لها عيوب إلى حد ما، حيث تقوم المفارقة على احتمال وجود حياة ذكية في مكان آخر في الكون من دون وجود أدلة داعمة لذلك.

وترتبط مفارقة عالم الفيزياء الإيطالي، إنريكو فيرمي، بنظريات أخرى مثل معادلة دريك، التي تقول إنه على الرغم من أن احتمال وجود حياة في أماكن أخرى صغير للغاية، بسبب الحجم الهائل للكون، إلا أن هذا الحجم الهائل يجب أن يسفر عن عدد كبير من الحضارات التي يمكن ملاحظتها في مكان ما.

وفي الدراسة الجديدة التي أجراها ثلاثة علماء مشهورون من جامعة أوكسفورد، تم إعادة تقييم معادلة دريك بطريقة تجعل من المحتمل أن تكون البشرية وحدها في الكون المرصود.

ونشرت نتائج الدراسة بعنوان "حل مفارقة فيرمي"، عبر الإنترنت، وقام الباحثون خلالها بإلقاء نظرة جديدة على معادلة دريك التي اقترحها عالم الفلك الدكتور دريك فرانك في الستينيات.

وقال الدكتور، أندرس ساندبيرغ، أحد معدي الدراسة: "عندما يناقش الناس معادلة دريك، ليس من المألوف سماعهم يقولون شيئا مثل: هذه المعلومة غير مؤكدة أو دعنا نتذكر أنها تخمين.. وهو ما يؤدي غالبا إلى الثقة المفرطة". والأسوأ من ذلك، بحسب تصريحه أن معادلة دريك حساسة للغاية للتحيز، فإذا كنت متفائلا، فإنها ستدفعك للتفكير في عدة تقديرات غير مؤكدة بطريقة تعطيك نتيجة مشجعة، وإذا كنت متشائما فيمكنك بسهولة الحصول على نتيجة سيئة.

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وحلل الباحثون المعادلة التي تقول: "N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L"، على اعتبار أن N هو عدد الحضارات في مجرتنا التي قد نتمكن من التواصل معها وR* هو متوسط معدل تشكيل النجوم في مجرتنا، وfp هو جزء من تلك النجوم التي لديها كواكب، وne هو عدد الكواكب التي يمكنها دعم الحياة، وfl هو عدد الكواكب التي من شأنها أن تطور الحياة، وfi هو عدد من الكواكب التي تطور حياة ذكية، وfc هو عدد الحضارات التي من شأنها تطوير تقنيات النقل، وL هو المدى الزمني الذي يجب على هذه الحضارات أن تنقل إشاراتها إلى الفضاء خلاله.

وتوصل الباحثون إلى أنه في ثلث الحالات، ستكون المجرة خالية تماما من الحياة الذكية في أي مكان آخر غير الأرض، إلا أنه في سيناريوهات أخرى، قد يكون هناك عدد كبير من الحضارات، حيث لا تستبعد استنتاجات العلماء وجود حياة غريبة تماما، بل إن النتائج تعني فقط أنه من المرجح أن البشر هم النوع الذكي الوحيد في مجرتنا في هذه اللحظة، ولكن ربما قد يتغير ذلك في المستقبل.

المصدر: RT

فادية سنداسني