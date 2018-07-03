روسيا تعلق على خبر تأجيل إطلاق قمر اصطناعي عسكري

نفى مدير عام شركة "أنظمة الأقمار الاصطناعية" الروسية، نيقولاي تستويدوف، خبرا أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن احتمال تأجيل إطلاق قمر اصطناعي عسكري للاتصال من طراز "بلاغوفيست".

وقال تستويدوف إن المخطط يقضي بإطلاق القمر الاصطناعي الثالث من أسرة "بلاغوفيست"، في ديسمبر المقبل، وسيكون القمر جاهزا في شهر أكتوبر.

كما أن القمر الاصطناعي الرابع من تلك الأسرة سينتج العام الجاري ليطلق في الربع الأول من العام المقبل. ومن المفترض أن يطلق القمران بواسطة صاروخ "بروتون-إم" من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

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وكانت بعض وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن إطلاق القمر الاصطناعي سيؤجل، من نوفمبر المقبل إلى يناير 2019، وذلك بسبب تأخير إنتاج القمر الاصطناعي في شركة "ريشيتنيف" بمدينة كراسنودار.

يذكر أن القمر الاصطناعي الأول من أسرة "بلاغوفيست" أطلق، في 17 أغسطس عام 2017، ثم أطلق الثاني، في 19 أبريل الماضي.

وتعتزم وزارة الدفاع الروسية نشر 4 أقمار اصطناعية من طراز "بلاغوفيست" في المدار الأرضي، لتأمين اتصال الإنترنت السريع وإرسال معلومات الاتصال الهاتفي والفيديو باستخدام مجالي التردد "كا" و"كو".

المصدر: تاس