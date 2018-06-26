ناسا تكشف عن سحب المشتري "الهائجة"

نشرت وكالة ناسا صورة جديدة للعملاق الغازي، يظهر فيها المشتري أقل شبها بكوكبنا وأكثر شبها بلوحة فنية زيتية.

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وتظهر الصورة غيوم المشتري "الفوضوية والمضطربة" مع تشكيلات دوامات في نصف الكرة الشمالي للكوكب العملاق.

والتقطت المركبة الفضائية "جونو" التابعة لوكالة ناسا هذه الصورة، في 23 مايو الماضي، أثناء دورتها الـ 13 حول الكوكب، حيث كانت على بعد حوالي 9600 ميل من قمة سحابة المشتري في ذلك الوقت.

وكشفت ناسا، في وقت سابق من هذا الشهر، تفاصيل حول البرق الغامض الذي يظهر على خامس الكواكب بعدا عن الشمس، وأكبر كواكب المجموعة الشمسية، والتي توضح أن البرق كان شبيها بما يحدث على الأرض، إلا أن موقعه وكيفية نشأته مختلفة تماما.

المصدر: يو إس إيه توداي

فادية سنداسني