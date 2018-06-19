صورة جديدة تكشف طقس العملاق الغازي المرعب

يشتهر كوكب المشتري ببقعة حمراء عملاقة على سطحه، كشفت أحدث الصور أنها ليست مجرد بقعة كبيرة، وإنما منطقة تتميز بطقس مرعب.

ورصدت الصورة الجديدة شدة العواصف والدوامات في حزام الشمال الشمالي المعتدل لخامس الكواكب بعدا عن الشمس، وأكبر كواكب المجموعة الشمسية.

Jovian Weather Report: This stunning JunoCam image captures the intensity of jets and vortices in #Jupiter’s North North Temperate Belt. https://t.co/Lbf6xoK2cDpic.twitter.com/55jklpKOA4 — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) June 14, 2018

وكشفت الصورة عن الغيوم الهائلة المصنوعة من بلورات الأمونيا الجليدية، والتي تصبح بقعا داكنة غامضة حيث يعتقد العلماء أن الغيوم هناك أعمق.

والتقطت الصورة عندما كانت المركبة الفضائية "جونو" التابعة لناسا، على بعد حوالي 7900 كلم من قمم سحب العملاق الغازي، وتمكنت من التقاط الصورة المحسنة بالألوان الساعة 10:30 مساء بالتوقيت الباسيفيكي، في 23 مايو 2018 (الساعة 5:30 صباحا بتوقيت غرينيتش من يوم 24 مايو)، حيث كانت المركبة بصدد قيامها بالدورة 13 حول المشتري.

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ويقول العلماء إن حزام الشمال الشمالي المعتدل هو شريط مائل إلى اللون البرتقالي المحمر البارز، ويدور مع اتجاه دوران الكوكب وهو في الغالب إعصار، ما يعني أن خصائصه في نصف الكرة الشمالي تتحول عكس عقارب الساعة.

ويوجد داخل الحزام إعصاران "مضادان" باللون الرمادي، وعلى يسار الحزام يوجد نطاق أكثر إشراقا ذو غيوم مرتفعة، ويعتقد العلماء بأنها مصنوعة من بلورات الأمونيا الجليدية أو ربما مزيج من جليد الأمونيا والماء.

وعلى الرغم من أن المنطقة تبدو فوضوية إلا أن هناك نمطا متناوبا للخصائص الدائرية ذات الألوان الفاتحة على جانبي المنطقة الشمالية والجنوبية.

ويعتقد العلماء أن المناطق المظلمة واسعة النطاق هي الأماكن التي تكون فيها الغيوم أكثر عمقا، وهذا استنادا إلى ملاحظات الأشعة تحت الحمراء التي تم إجراؤها بواسطة أحدث التقنيات على مركبة الفضاء جونو "JIRAM".

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني