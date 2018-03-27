ناسا تنشر صورة "الشبح المتحرك" على كوكب المشتري

أصدرت وكالة ناسا صورة متحركة تبين حركة العاصفة على كوكب المشتري، والتي تم جمعها من عدة صور ملونة حقيقية التقطتها مركبة الفضاء جونو، في ديسمبر الماضي.

واعتمدت ناسا الصور المتحركة المتقطعة والتي تدوم 12 دقيقة، لتخلق صورة متحركة بتقنية "time-lapse"، تظهر بشكل فريد حركة العاصفة في النصف الجنوبي من المشتري، خامس الكواكب بعدا عن الشمس وأكبر كواكب المجموعة الشمسية.

I ain’t afraid of no ghosts 👻



This time-lapse animation of two true-color images captures the cyclonic motion of a feature called STB Ghost in the southern hemisphere of #Jupiter. https://t.co/euIhZdiZ6Epic.twitter.com/7KTTAeY4sD — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) March 23, 2018

وتكشف الصورة عن الحركة الإعصارية لـ "شبح الحزام الجنوبي المعتدل" أو كما يعرف بـ "STB Ghost"، وهي ميزة خاصة بالمشتري تمتد على الحزام الجنوبي المعتدل، وتتمدد في الاتجاه الشرقي الغربي، وتقع بالقرب من المركز، في الصور التي تم التقاطها من قبل مركبة جونو الفضائية التابعة لوكالة ناسا، بتاريخ 16 ديسمبر، عندما كانت المركبة الفضائية تحلق على بعد 13604 كلم، و30970 كلم، فوق الغيوم العليا للكوكب.

المصدر: RT

فادية سنداسني