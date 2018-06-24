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الخبراء الروس يستخدمون الليزر لإشعال وقود المحركات الفضائية

الفضاء

الخبراء الروس يستخدمون الليزر لإشعال وقود المحركات الفضائية
Russian.rt.com
محرك صاروخي روسي
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يعمل الخبراء الروس على تخفيف وزن المحركات الهيدروجينية الصاروخية عن طريق استخدام نظام الإشعال القائم على الليزر.

ونقل موقع شركة "إينيرغوماش" الروسية عن كبير المصممين في مكتب تصميم الأجهزة الأوتوماتيكية الكيميائية التابع للشركة، فيكتور غوروخوف، قوله إن استخدام الليزر لإشعال الوقود السائل في المحرك الصاروخي يساعد في تخفيف وزنه وزيادة متانته، ما يعتبر أمرا هاما.

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وتعمل روسيا حاليا على تصميم صاروخ فائق الثقل ستستخدم مرحلته الثالثة المحرك الهيدروجيني من طراز "آر دي-150".

وسابقا، صرح كبير مصممي الأنظمة الفضائية المأهولة، يفغيني ميكرين، بأن المحرك الجديد سيصنع بناء على تصميم المحرك "آر دي-120" السوفيتي، الذي استخدم في المرحلة الثانية للصاروخ السوفيتي فائق الثقل "إينيرغيا".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف

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