روسيا تختبر متانة مسبار المريخ "إكزومارس-2020"

بدأت شركة "روس كوسموس" الحكومية باختبار متانة مسبار "إكزومارس-2020" في ظروف تحاكي الغلاف الغازي للمريخ.

وقال ناطق باسم الشركة إن الغطاء يتألف من مواد مختلفة يحترق جزء منها خلال هبوط المسبار الذي سيضم منصة هبوط روسية تحمل مختبرا روسي التصنيع وروفر "باستور" الأوروبي.

إلا أن وظيفة الغطاء الرئيسية تنحصر في حماية المسبار وما في داخله من الحرارة الهائلة المؤثرة عليه، والتي تبلغ 1000 درجة مئوية، وذلك قبل أن تفتح مظلات يهبط بواسطتها على سطح المريخ.

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ويستخدم المختصون الروس عند اختبار متانة الغطاء وصموده في وجه درجة الحرارة العالية جهازا خاصا يسمى بـ "بلازماترون"، من شأنه توليد تيارات بلازما قد تنشأ عند مرور المسبار بالطبقات الكثيفة للغلاف الغازي.

يذكر أن الصاروخ الروسي الحامل للمسبار والروفر "إكزومارس" يتوقع أن يطلق إلى المريخ عام 2020.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف