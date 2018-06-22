روسيا.. ابتكار محرك صواريخ كهربائي يعمل باليود

أعلن المكتب الإعلامي لشركة "إنيرغيا" نيتها البدء باختبار محرك كهربائي للصواريخ يعمل باليود بدلا من الوقود، في شهر يونيو الجاري.

وقال بافل شيربين، أحد مصممي المحرك الجديد، إن "الاختبارات الأرضية للمحرك ستبدأ نهاية الشهر الجاري. أما الاختبارات الفضائية فمن المقرر أن تبدأ علم 2022، حيث ستجري الاختبارات الأولى على متن المحطة الفضائية الدولية، والأخرى ستجري باستخدام مركبات الشحن الفضائية، بروغريس".

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يذكر أن العالم فاليري أوستروفسكي، كان قد اقترح استخدام اليود كوقود للصواريخ في تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 2006، حصل على براءة اختراع بهذا الشأن. وفي عام 2012، بمبادرة من بوريس سوكولوف، الخبير في مجال المحركات، انطلقت الاختبارات الأولى لمحرك يعمل باليود، وهي اقتصادية مقارنة بالمحركات المستخدمة حاليا.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما