 
مباشر
عاجل
مونديال روسيا.. مودريتش يحرز الهدف الثاني في شباك الأرجنتين

ناسا ترصد كثبانا رملية زرقاء على الكوكب الأحمر

الفضاء

ناسا ترصد كثبانا رملية زرقاء على الكوكب الأحمر
Gettyimages.ru Stocktrek
المريخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kejt

من المعروف أن الكثبان الرملية تغطي مساحات شاسعة من الكوكب الأحمر، إلا أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كشفت عن نمط غريب منها دون أن تجد تفسيرا له.

إقرأ المزيد
المريخ يقترب من الأرض في ظاهرة نادرة الحدوث! المريخ يقترب من الأرض في ظاهرة نادرة الحدوث!

وتمكن العلماء من رصد منطقة "Lyot Crater" بواسطة مركبة استكشاف المريخ التابعة لوكالة ناسا "MRO"، في 24 يناير 2018، وقالت الوكالة الأمريكية إن "الكثبان الرملية تتراكم غالبا في أرضيات الفوهات"، ولكن هذا الكثيب أكثر تعقيدا، فهو يظهر باللون الأزرق الفيروزي، عند تحسين الألوان، ما يعني أنه مكون من مواد أدق أو لديه تكوين مختلف عن الرمال المحيطة به".

وتعد صورة هذه الظاهرة بمقياس 25 سم لكل بيكسل، الأحدث في سلسلة مذهلة من صور الكوكب الأحمر، والتي يظهر في العديد منها الجليد وهو يغطي الكثبان الرملية مع انتهاء الشتاء المريخي.

ومع نهاية فصل الشتاء في المريخ، تبدأ الأشكال المغطاة بالثلوج على الكوكب الأحمر بتغيير مظهرها مع سطوع ضوء الشمس خلال الربيع.

وقد يبدو الأمر مألوفا للتغيرات الموسمية التي تحدث هنا على الأرض، ولكن في النصف الشمالي من كوكب المريخ، فإن الثلج والجليد مكونان من ثاني أكسيد الكربون.

وعندما يتعرض "الثلج الجاف" للشمس، فإنه يخلق أنماطا رائعة عبر السطح.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا