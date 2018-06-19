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المريخ يقترب من الأرض في ظاهرة نادرة الحدوث!

الفضاء

المريخ يقترب من الأرض في ظاهرة نادرة الحدوث!
Gettyimages.ru SCIEPRO
المريخ يقترب من الأرض في ظاهرة نادرة الحدوث!
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يبدو أن سكان الأرض على موعد مع مشاهدة المريخ بحجم أكبر مع دورانه مقتربا من كوكبنا أكثر مما كان عليه منذ عقد من الزمان.

وعلى مدار شهر يوليو، سيقترب مدار الكوكب الأحمر من الأرض في ظاهرة نادرة تعرف باسم "Perihelic". ويحدث هذا الأمر عندما يصل المريخ إلى أقرب نقطة له من الشمس، في الوقت نفسه الذي يدخل فيه مدار الأرض مباشرة بينهما.

NASA/JPL-caltech

ونتيجة لهذه الظاهرة، سيكون المريخ أقرب إلى الأرض مما كان عليه لمدة 15 عاما، ما يجعله يبدو أكبر بـ 3 مرات من المعتاد في سماء الليل. ويمكن لظاهرة "Perihelic" أن تجعل الكوكب الأحمر يبدو أكثر إشراقا، بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة.

NASA/JPL-caltech

ويمكن لعشاق مراقبة النجوم حول العالم رؤية المريخ، ولكن سيحصل سكان نصف الكرة الجنوبي على أفضل مجال للرؤية.

وعلى الرغم من أن الحدوث الفعلي للظاهرة سيسجل، في 27 يوليو، إلا أن المريخ سيبدو أكبر بشكل ملحوظ في معظم شهر يوليو. وفي الأيام التي تسبق "Mars Close Approach"، سيبدو الكوكب الأحمر أكثر سطوعا 3 مرات من المعتاد. وهذا يعني أن المريخ سيصبح مؤقتا رابع الأجسام المشرقة في السماء، بعد الشمس والقمر والزهرة.

NASA/JPL-caltech

يذكر أن ظاهرة "Perihelic" شائعة الحدوث نسبيا، حيث تحدث مرة واحدة كل 26 شهرا.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا

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