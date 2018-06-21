جورجيا تعتزم زراعة العنب على المريخ

يعتزم علماء الأحياء في جورجيا الانضمام إلى تطوير تكنولوجيا زراعة المحاصيل الغذائية على المريخ، عند إرسال أول رحلة مأهولة إلى هذا الكوكب.

ومن المفترض أن يتحقق مشروع مبادرة تطوير زراعة العنب على المريخ بمشاركة وزارة التعليم والعلوم والمتحف الوطني وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، مع مجموعة من شركات تكنولوجيا الزراعة المتخصصة في جورجيا.

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ويتضمن المشروع الجورجي، بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى المنجزات العلمية في البلاد، جوانب علمية عملية، تفرضها شروط رحلات المريخ المستقبلية المكلفة التي تعجز عن شحن كميات كبيرة من المواد الحيوية الضرورية للحياة على المريخ، لذلك يتزايد الطلب على مشاريع تأهيل ظروف ملائمة لزراعة المواد الغذائية الهامة.

ويؤكد العلماء على أهمية ثمار العنب كونها تحتوي على مواد مفيدة، لها تأثير إيجابي على حالة وعمل أعضاء جسم الإنسان في الظروف المختلفة، منها حامض الفوليك ومجموعة من المواد المعدنية كالبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو