خضروات على سطح المريخ

طور علماء النبات بذورا خاصة لأنواع من الخضار الصالحة للنمو في ظروف تربة كوكب المريخ.

وسترسل الخضروات التي زرعها باحثون من جامعة ليمريك التكنولوجية إلى القاعدة العلمية في القارة القطبية الجنوبية في المستقبل القريب، لإجراء مزيد من البحوث عليها في درجات الحرارة المنخفضة.

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كما ستخضع بذور وشتلات البندورة والخيار والخس والسبانخ والفراولة "المريخية" لكل أنواع اختبارات التحمّل، لتحديد القصور في هذه البذور الجديدة المهجنة إن وجد.

وتتصف هذه الخضروات بالقدرة على النمو بأقل قدر ممكن من استهلاك المواد المغذية والطاقة، فهي لا تحتاج إلا إلى القليل جدا من المياه، ولا تحتاج إلى تربة معينة، وتنمو أيضا في درجات حرارة منخفضة جدا.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو