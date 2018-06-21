"S7" تبني معملا جديدا لصناعات الفضاء في روسيا

أعلنت شركة "S7" الروسية الخاصة المصنعة لتقنيات الفضاء عن نيتها بناء مصنع جديد لها على الأراضي الروسية.

وقال المدير العام للشركة، سيرغي سوبوف، إن "شركته تخطط لبناء مصنع جديد لها في مدينة سمارا الروسية، حيث سيتم تطوير محركات NK-33 الخاصة بصواريخ الفضاء".

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وأوضح سوبوف أن "إنجاز هذا المشروع سيستغرق 5 أو 6 سنوات، وكلفة إنتاج المحركات الفضائية ستصل إلى 300 مليون دولار، لكن شركته عازمة على إنجاز المشروع المذكور كونها تخطط لإطلاق نحو 70 صاروخا إلى الفضاء خلال 15 عاما".

يذكر أن وكالة "روس كوسموس" الروسية كانت قد أكدت سابقا نية بعض الشركات المحلية التعاون مع "S7" لتطوير صواريخ فضاء قابلة لإعادة الاستخدام مرات عديدة.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر