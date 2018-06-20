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علماء الفلك يكتشفون لغز "تقلب اليوم" على كوكب الزهرة

الفضاء

علماء الفلك يكتشفون لغز
ISAS / JAXA
كوكب الزهرة
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كشف العلماء عن سبب اختلاف طول اليوم على كوكب الزهرة، وربطوه بـ "الموجة الدائمة" الضخمة في جو الكوكب، والتي اكتشفها المسبار "أكاتسوكي".

ويشير العلماء في مقال نشرته مجلة Nature Geoscience إلى أن هذه الموجة تسبب حركة دورانية دورية للكوكب وتقلل من سرعتها.

ومنذ زمن بعيد يحاول علماء الفلك معرفة سبب الدوران البطيء للكوكب حول محوره. واعتقد البعض أن الكوكب على غرار أورانوس وعطارد اصطدم بكوكب ضخم تسبب في بطء دورانه و"قلب" محوره، ما تسبب في دورانه حول المحور في الاتجاه "الخطأ".

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وصمم توماس نافارو من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بمساعدة فريقه العلمي نموذجا باستخدام الكمبيوتر للغلاف الجوي للكوكب، مع الأخذ بالاعتبار جميع الاختلافات الكبيرة في تضاريسه. وتبين أن الموجة "الدائمة" يمكن أن تظهر يوميا في أربع مناطق من الكوكب، فيها بعض المرتفعات وسلاسل جبلية، وتختفي ليلا بعد بضعة أيام أرضية. كما أن هذه الموجات تؤثر في دوران الكوكب الذي يتباطأ ليلا ويتسارع نهارا، ما تسبب في اختلاف قياس طول اليوم على الكوكب الذي رصده مسبار "ماجلان" ومسبار "فينوس إكسبريس".

المصدر: نوفوستي

كامل توما

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