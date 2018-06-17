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"GLONASS-M" يصل إلى مداره في الفضاء بنجاح

الفضاء

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وصل القمر الاصطناعي الروسي "GLONASS-M" إلى مداره في الفضاء بنجاح بعد انفصاله عن الصاروخ الناقل "Soyuz-2.1b"، الذي انطلق من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية الليلة الماضية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن الجزء الرأسي من الصاروخ الناقل "Soyuz-2.1b" مع وحدة التسريع "فريغات" الحاملة للقمر الاصطناعي "GLONASS-M"، انفصل بنجاح في المرحلة الثالثة من التحليق ووضع القمر في مداره الفضائي.

وقد تمكن سكان الجزء الأوروبي من روسيا من مشاهدة عملية صعود الصاروخ "Soyuz-2.1b" حاملا للقمر الاصطناعي "غلوناس"، والذي بدا على شكل قنديل بحر أضاء السماء المظلمة.

المصدر: نوفوستي

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