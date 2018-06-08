لقطات فاتنة لـ "قمر الحليب" العملاق وكأنه يسقط من السماء

قد يبدو الفيديو الذي تم التقاطه للبدر العملاق بالقرب من أحد البراكين تماما مثل مشهد من صناعة هوليوود، ولكنه في الحقيقة مثال رائع لما يمكن أن تهبه الطبيعة لنا.

فقد أظهر فيديو مدهش نشر، في الأول من يونيو الجاري، قمرا عملاقا يقترب بسرعة من حوالي 12 شخصا على قمة بركان جبل تيد في جزيرة تانري الواقعة في جزر الكناري، ومن ثم يبدأ الجرم السماوي في الأفق بالاختفاء خلف الحافة، كما لو كان يسقط من السماء.

والتقط الفيديو دانيال لوبيز، المصور التابع لـ "صورة اليوم الفلكية"، وهو موقع على شبكة الإنترنت تقدمه وتشرف علية وكالة ناسا وجامعة ميشيغان التقنية، باستخدام عدسة مقربة تم إعدادها على بعد 16 كيلومترا من البركان، ما يعني أن القمر كان عملاقا بالفعل.

وبدا القمر وهو يتحرك بسرعة كبيرة، ولكن اللحظات الأكثر روعة كانت عند انخفاضه إلى الأسفل وصولا إلى الأرض، ولم يتم استخدام تقنية "timelapse" بل كانت "هذه سرعة القمر بالفعل" وفقا لما صرحت به وكالة ناسا.

وتم تصوير الفيديو، في 30 مايو، عندما كان القمر مكتملا، ويطلق عليه اسم " قمر الزهرة" أو "قمر الحليب"، وهي تسميات مستمدة من القبائل الأمريكية الأصلية التي منحت لكل بدر اسما مختلفا طوال أشهر السنة لاعتمادها في تتبع الأحداث الموسمية في النصف الشمالي من الكرة ‏الأرضية.

المصدر: RT

فادية سنداسني