تركيا ترسل روادا إلى الفضاء
youtube/Marat Udaltsov
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة بلاده في تطوير قدراتها في مجالات الفضاء.
وفي حديث وجهه لنشطاء تابعين للحركات الشبابية في تركيا قال أردوغان: "لقد بدأنا أعمالا جديدة تتعلق بأبحاث الفضاء وبإطلاق الأقمار الاصطناعية، وكوننا بدأنا تلك المرحلة، آمل أن نستطيع معا الوصول إلى فترة نطلق فيها روادا إلى الفضاء".
يذكر أن تركيا كانت قد أطلقت بنجاح عام 2016 قمر "Göktürk-1" المخصص للاستطلاع بكلفة 261.5 مليون يورو، والذي تم تصنعيه في إيطاليا وجمّع بخبرات تركية، حيث من المخطط أن يمضي هذا القمر في الفضاء 7 سنوات.
المصدر: نوفوستي
أسعد ضاهر
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