انطلاق مركبة "سويوز MS-9" إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح

انطلق الصاروخ سويوز - FG الذي يحمل المركبة "سويوز - 09" إلى المحطة الفضائية الدولية في تمام 14:12 بالتوقيت المحلي لمدينة موسكو.

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس، الثلاثاء 5 يونيو، في قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان القائمة الرسمية بأسماء رواد الفضاء المتوجهين إلى محطة الفضاء الدولية وهم: رائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوباييف التابع لوكالة روس كوسموس، ورائد الفضاء الألماني، ألكسندر غيرست، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، بالإضافة إلى رائدة الفضاء الأمريكية، سيرينا شانسيلور، من وكالة ناسا.

وسوف تلتحم المركبة بالمحطة الفضائية الدولية، يوم الجمعة 8 يونيو.

المصدر: روس كوسموس

أسعد ضاهر