التحام مركبة "سويوز MS-9" بالمحطة الفضائية الدولية

من المتوقع أن تلتحم مركبة "سويوز MS-9" بالمحطة الفضائية الدولية، اليوم الجمعة، الساعة 16:07 بتوقيت موسكو.

وانطلقت المركبة بنجاح من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، يوم الأربعاء 6 يونيو، وعلى متنها رواد الفضاء: الروسي سيرغي بروكوبييف من وكالة روس كوسموس، والألماني ألكسندر غيرست من وكالة الفضاء الأوروبية، والأمريكية سيرينا شانسيلور من وكالة ناسا.

وسوف تستمر مهمة هذه البعثة الفضائية 187 يوما، يجري فيها رواد الفضاء إصلاحات في مركبتي الشحن الروسية "بروغريس MS" والأمريكية "دراغون"، كما سيجري رواد الفضاء أبحاثا وتجارب ويلتقطون صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يخرج أعضاء البعثة من القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، في أغسطس المقبل، كما أعلن رائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوبييف من قبل، الذي سيقوم بالاشتراك مع رائد الفضاء من وكالة روس كوسموس أوليغ آرتيمييف، بتركيب أجهزة على جسم المحطة من الخارج لمراقبة البيئة المحيطة بالأرض.

وسوف تنشر وكالة رابتلي نقلا مباشرا لعملية التحام المركبة بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: وكالة تاس

محمد صالح