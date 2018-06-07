لأول مرة.. مركبة "سويوز" الفضائية تزود بكاميرات خارجية

بدأت شركة "روس كوسموس" الروسية باستخدام وسائل رصد تحليق الصاروخ الفضائي ومراقبته بصريا.

وقامت الشركة بتركيب كاميرات فيديو خارجية في مركبة "سويوز إم إس-09" التي حملت أفراد الطاقم الدولي الجديد إلى المحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ "سويوز-إف غي" الذي أطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، في 6 يونيو الجاري.

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وسيتم منذ الآن تركيب كاميرات إضافية خارجية في كل المركبات الفضائية الروسية المأهولة وغير المأهولة لرصد عملية انفصال المرحلة الثالثة للصاروخ عن المركبة الفضائية. وذلك إضافة إلى أجهزة رصد منصوبة داخل المركبة الفضائية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف