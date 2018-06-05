ناسا بصدد إطلاق إعلان هام حول الحياة على المريخ!

تعقد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مؤتمرا صحفيا، يوم الخميس 7 يونيو، للكشف عن آخر نتائجها حول كوكب المريخ.

وتسربت تفاصيل قليلة حول الإعلان الجديد الغامض، الذي سيتم بثه على الإنترنت، حيث أكدت ناسا أن الإعلان سيشمل نتائج علمية جديدة من مركبتها الفضائية "Curiosity"، التي توجهت إلى المريخ في أغسطس 2012، لدراسة المناخ والجيولوجيا، وكذلك التحقيق في احتمال استقطاب الكوكب الأحمر للحياة، أو إمكانية وجود مياه على سطحه.

ولم تعلن ناسا عن مكان انعقاد الحدث، ولكن من المرجح أن تستضيفه الوكالة في مقرها الرئيس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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وبالنظر إلى أن مركبة "Curiosity" بدأت مؤخرا أعمال الحفر على سطح المريخ للمرة الأولى منذ 18 شهرا، فمن المحتمل أيضا أن يكون الإعلان متعلق بشيء اكتشفته المركبة.

واضطرت مركبة ناسا للتخلي عن خطط أخذ عينات من سطح المريخ، بعد أن ظهرت مشكلات ميكانيكية قطعت الاتصال معها، في أكتوبر 2016.

ومع ذلك، طور مهندسو ناسا تقنية جديدة لاستعادة قدرة الحفر، وذلك باستخدام الذراع الروبوتية لدفع أداة الحفر إلى الأمام أثناء الدوران.

وتعمل تقنية الحفر الجديدة التي يطلق عليها اسم "Feed Extended Drilling"، على إبقاء أداة الثقب ممددة أكثر من مراكز التثبيت، والتي كانت تستخدم سابقا لتثبيت المثقاب على الصخور.

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واستغرق المهندسون ما يقرب من عام لاستنباط الطريقة، التي تم استخدامها بنجاح على سطح المريخ، في 20 مايو الماضي.

ومن المقرر أن يشارك أشوين فاسافادا، عالم المشروع في مختبر علوم المريخ التابع لناسا، في المؤتمر الصحفي، ما يزيد من التكهنات بأن الإعلان يتعلق بشيء ما مثير للاهتمام.

كما سيشارك كريس ويبستر، وهو باحث كبير في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في Pasadena بولاية كاليفورنيا، في مؤتمر يوم الخميس، الذي سيُبث على قناة ناسا التلفزيونية، بالإضافة إلى البث المباشر على فيسبوك وTwitch TV وUstream ويوتيوب وتويتر.

وسيتمكن المشاهدون من طرح الأسئلة من خلال استخدام هاشتاغ #askNASA.

يذكر أنه تم إطلاق مركبة "Curiosity" التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار، لأول مرة من محطة القوات الجوية الامريكية في فلوريدا "كيب كانافيرال"، يوم 26 نوفمبر 2011.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا