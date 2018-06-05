"بايكونور" تؤكد أسماء طاقم رحلة "سويوز-9 MS"

أصدر القائمون على قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان القائمة الرسمية بأسماء رواد الفضاء المتوجهين إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز-09 MS" الروسية.

وسيضم الطاقم وفقا للمعلومات كلا من : رائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوباييف التابع لوكالة روسكوسموس، ورائد الفضاء الألماني ألكسندر غيرست التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، بالإضافة رائدة الفضاء الأمريكية سيرينا شانسيلور من وكالة ناسا.

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وأوضح البيان الصادر عن بايكونور أن "إطلاق مركبة سويوز-9 MS على متن صاروخ (سويوز-FG)الروسي من المفترض أن يجري في 6 من يونيو المقبل، الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، من إحدى منصات القاعدة، لتلتحم المركبة بالمحطة الفضائية الدولية في 8 يونيو".

المصدر: تاس

أسعد ضاهر